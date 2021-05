Drempel van 500 patiënten op intensieve zorg komt weer stap dichterbij

LEES OOK. Aantal covidpatiënten in Limburg zakt opnieuw onder de kaap van 100

Het aantal ziekenhuisopnames blijft gestaag dalen. De laatste zeven dagen zijn per dag gemiddeld 127,4 mensen opgenomen, een daling met 12 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode. In totaal verblijven nog 1.612 mensen in het ziekenhuis.

Tussen 12 en 18 mei werden dagelijks zo’n 2.159 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 22 procent minder dan in de voorgaande periode. De positiviteitsratio bedraagt nog 5,8 procent.

Het aantal overlijdens blijft nog steeds het scherpst dalen. Van 12 tot 18 mei stierven gemiddeld 19,9 mensen per dag aan de gevolgen van een infectie, een daling met 37,1 procent. COVID-19 eiste in totaal 24.809 mensenlevens in ons land.