De Tourmalet of Alpe d’Huez zou u blindelings herkennen uit de Tour. De Zoncolan in de Giro doet ook nog een bel rinkelen. Maar wat u zich moet voorstellen bij de onbekende Passo Giau of Passo Fedaia maandag? “In de Tour kan je nog ademen, in de Giro niet meer”, aldus ervaringsdeskundige Thomas De Gendt.