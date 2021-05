Mag Remco Evenepoel (21) blijven dromen van het podium? Wordt het mikken op een ritzege? Of moet hij de ambities opnieuw bijstellen? Maandagavond weten we meer, maar zaterdag wacht het volgende grote examen op de Zoncolan, bijgenaamd Il Mostro, het monster. “Iedereen heeft er schrik van, maar mijn gevoel is een pak beter dan na de rustdag”, heeft Evenepoel er vertrouwen in.