Verontrustend afscheid in brieven van Jürgen Conings: “Maakt me niet uit of ik sterf”

Twee brieven liet Jürgen Conings (46) na voor hij zwaarbewapend de natuur introk. Eén aan de politie en één aan zijn vriendin. Hij gebruikt daarin niet alleen dreigende taal ten aanzien van de politie, hij legt ook uit waarom hij “niet meer verder wil”. “Het maakt mij niet meer uit of ik sterf of niet. Maar dan zal het op mijn manier zijn.” Het lijkt zeker dat elitesoldaat Jürgen Conings (46) zal zich niet zonder slag of stoot zal overgeven.