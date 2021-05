Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) kende een rustige dag in de buik van het peloton over een biljartvlak parcours. Achteraf was het dan ook vooral vooruitblikken naar de Monte Zoncolan, de monsterlijke beklimming waarop de Giro zaterdag de rit eindigt. “Het is een mythische berg waarvoor iedereen gezonde stress heeft.”