Minister Verlinden: “Mensen die van Jürgen Conings een held maken, vergissen zich”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft “bijzonder weinig begrip” voor de verschillende steunbetuigingen die op sociaalnetwerksites worden geuit voor de gezochte militair en terreurverdachte Jürgen Conings. “Van hem een held maken lijkt me ongepast”, heeft ze vrijdagavond verklaard in het VRT-Journaal.

Op Facebook zijn verschillende groepen opgedoken waarin mensen hun steun uitspreken voor Jürgen Conings. De grootste openbare groep telt vrijdagavond al meer dan 15.000 leden.

LEES OOK. “Laat Jurgen Leven”: massale steun op sociale media voor gezochte militair

“Ik kan bijzonder weinig begrip opbrengen voor dit soort acties”, zegt Verlinden daarvoor in Het Journaal op Eén. “Uiteraard verschillen mensen van mening, maar in de eerste plaats zijn extremistische gedachten verwerpelijk. Daar kunnen we niet mee vooruit in onze maatschappij. En bovendien, als je dan nog oproept tot geweld tegen bepaalde doelwitten, dan is dat helemaal verwerpelijk.”

“Mensen die van hem een held maken, of een Rambo-figuur of filmheld, die vergissen zich”, vervolgt Verlinden. “Deze man is wel degelijk gevaarlijk en heeft zeer gevaarlijke intenties geuit.”

LIVE. Waar is Jürgen Conings? Klopjacht op gewapende militair gaat door