Alken

Een Alkense onthaalmoeder heeft vijf jaar lang kinderen opgevangen met een vervalste vergunning van Kind en Gezin. Meerdere ouders hebben klacht ingediend. “Omdat ze de weduwe is van de buschauffeur die bij de busramp in Sierre betrokken was, wilde ze zogezegd onder de radar blijven. Daarom stond ze niet op de website vermeld, zei ze.”