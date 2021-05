Genk

Vrijdag in de vooravond is op de Taunusweg - grens Genk en Munsterbilzen - een bestelwagen uitgebrand. Het voertuig stond al in lichterlaaie toen de brandweer aankwam. De chauffeur had zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Niemand raakte gewond. De oorzaak zou een technisch defect zijn. mm