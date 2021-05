ROYALS. Koningin Máxima prachtig in paars, nieuwe tegenslag voor de Queen

Woensdag bereikte heuglijk nieuws uit Groot-Brittannië ons. Prinses Beatrice is zwanger van haar eerste kindje. Zij en haar wederhelft Edoardo Mapelli Mozzi kunnen hun zoon of dochter ergens deze herfst in hun armen sluiten, zo stond op het Twitter-account van Buckingham Palace. “De Queen is op de hoogte gebracht en beide families zijn verrukt met het nieuws”, staat er bij een trouwfoto van het koppel. De prinses, negende in lijn voor de troon, en de zakenman trouwden vorig jaar in een besloten ceremonie omdat de coronapandemie geen grote feesten toeliet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een nieuwe tegenslag heeft de Britse koningin Elizabeth II getroffen. Na amper vijf maanden heeft ze afscheid moeten nemen van haar puppy Fergus. Het hondje – een dorgi, de term voor een kruising tussen een dashond en een corgi – werd cadeau gedaan door prins Andrew. Hij schonk de viervoeter aan zijn moeder om haar gezelschap te houden toen prins Philip in het ziekenhuis lag. Het dier had sinds de geboorte echter een hartafwijking en is er afgelopen weekend aan bezweken. Paleisbronnen laten weten dat de Queen er het hart van in is.

© ISOPIX

Intussen hebben prins Harry en Meghan Markle, die op 18 mei hun derde huwelijksverjaardag mochten vieren,zich nog een beetje verder weggerukt van de Britse koninklijke familie. Ze hebben hun Sussex Royal Foundation, die ze vorig jaar nog MWX Trading doopten, officieel ontbonden. Onder die naam wilden de twee aanvankelijk handelsmerken aanvragen. Afgelopen dinsdag bleek uit documenten, ingediend bij Companies House, dat de hertog en hertogin van Sussex een vrijwillige vereffenaar hebben aangesteld om het bedrijf te sluiten. Weetje: de betekenis van MWX is nooit achterhaald. The Daily Mail gokt dat de letters MW mogelijk stonden voor Markle Windsor of Mountbatten Windsor.

Wedden dat de in 2016 overleden artiest Prince de outfit van koningin Máxima, die op maandag haar vijftigste verjaardag mocht vieren, zou bejubelen? Op donderdag droeg ze voor een bezoekje aan Crooswijk een dieppaarse jurk van de Britse ontwerpster Victoria Beckham en werd zo zonder al te veel moeite her purple highness. Ook haar oorbellen en ring koos ze in diezelfde kleur. De jurk is niet nieuw in haar garderobe, ze droeg ze al in 2020 tijdens een Zoom-call. De vorstin opende ter plekke een interactief muziekspeeltoestel en ging later door naar Rotterdam om de generale repetities van de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival bij te wonen.

© ISOPIX

Wist je trouwens dat de Nederlandse koningin in een uiterst betaalbare look schitterde op haar verjaardagsfoto’s, gemaakt door manlief koning Willem-Alexander? De witte trui met XXL-hals komt uit een eerdere collectie van de Spaanse modeketen Massimo Dutti, zo meldt Modekoninginmaxima.nl. Daar betaal je gemiddeld 60 euro voor een gelijkaardige creatie. De in het oog springende oorbellen in bloemenvorm shopte ze bij die andere Spaanse keten, Zara. Ook die exemplaren zijn momenteel uitverkocht, maar een setje oorbellen in de winkel schommelt meestal tussen de 9,95 en 15,95 euro.

© ISOPIX

En als de foto van de vaccinatie van prins William je eerder deze week is ontgaan, dan trakteren we je met plezier nogmaals op het beeld waarop zijn gespierde rechterbovenarm de show steelt. Graag gedaan!