Stekker van ijskast uit stopcontact om gsm op te laden: 1.000 vaccins goed voor vuilnisbak

Een ziekenhuis in Kirgizië heeft bijna duizend dosissen van een vaccin tegen het coronavirus moeten weggooien nadat iemand de stekker van de koelkast met de vaccins uit het stopcontact had getrokken om een telefoon op te laden.

De vaccins kwamen uit een lot van 20.000 dosissen Spoetnik V die Rusland aan het arme land in Centraal-Azië had geleverd als humanitaire hulp. De Kirgizische autoriteiten kregen veel kritiek naar aanleiding van het incident, dat pas deze week bekendgemaakt werd maar zich al in april voordeed in een openbaar ziekenhuis in de hoofdstad Bisjkek.

Volgens minister van Gezondheid Alimkadyr Beishenaliyev was iemand van het onderhoudspersoneel mogelijk verantwoordelijk voor de blunder. “Als het de schuld is van een van de werknemers, een poetsvrouw of iemand anders” die zijn of haar telefoon wou opladen, “zal het ziekenhuis er financieel voor opdraaien”, zei de minister aan journalisten.

Kirgizië kampt met een derde golf van Covid-19, na een moeilijke zomer waarin de ziekenhuizen al handen tekortkwamen. Volgens de autoriteiten van het land met 6,5 miljoen inwoners kregen tot dusver ruim 50.000 mensen minstens één dosis van een vaccin tegen het coronavirus.