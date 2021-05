Zwaar gewapende overval in Nederland: één dader doodgeschoten, nog steeds zoektocht in België

Het leek wel een actiefilm. Overal politiewagens, zware gangsters en tientallen kogels die door de lucht vlogen. Een groep Belgen en Fransen pleegde woensdag een zware gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord. De Nederlandse politie is nog steeds op zoek naar twee voortvluchtigen in België en Frankrijk. Het relaas van een waanzinnige achtervolging.