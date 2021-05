Gluren bij BV’s: Elke Clijsters springt in haar badpak, Stephanie Plankaert in haar knusse zetel

Veel om te vieren en badpakken bij de vleet: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram – die we graag even voor je bundelen.

De dochter van Mathias Coppens kan iets indrukwekkends zonder handen, maar wel met al haar tanden: geslaagd jumpen over een hindernis op een paard.

Piet Huysentruyt geniet van winter in Afrika. Aan het zwembad is dat. Onder een helderblauwe hemel. “Sorry Belgische vrienden”, schrijft hij bij het jaloersmakende beeld.

Met het hele gezin in de zetel kijken naar het Eurovisiesongfestival: Stephanie Plankaert vindt het heerlijk.

Twinning is gelijk aan winning: dat bewijzen Kim Van Oncen en haar dochter in dezelfde jurkjes.

Zoek de kat op de op Baywatch geïnspireerde badpakfoto van Elke Clijsters.

Wolf, het zoontje van Tatyana Beloy, was in het kader van een reeks schattige kiekjes even chauffeur van de brandweerwagen.

Slaapproblemen voor Valerie De Booser, want haar jongste – zoon Nono – werd op 19 mei om klokslag middernacht vijftien jaar. “ Happy Birthday lieve, coole, fantastische gast. Love you so much, bro”, schreef ze bij een kiekje met de tiener.

Ook feest bij Dina Tersago: zoontje Isak – of moeten we Peter Pan zeggen? – is zes jaar geworden.

Maandag zette Kate Ryan zichzelf in de kijker in de regenboogkleuren op de internationale dag tegen homofobie en transfobie 2021.

Waarom Saartje Vandendriessche regelmatig sport? Omdat ze het gewoon heel graag doet, simpel. En zwemmen hoort daar ook bij.