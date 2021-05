Gravin van Wessex openhartig over menopauze: “Alsof iemand mijn hersenen eruit haalde”

De 56-jarige gravin, die twee kinderen heeft met prins Edward, vindt dat er openlijker over de menopauze moet worden gepraat. “We zouden het feit dat we geen maandstonden meer hebben moeten vieren. Het zou een bevrijding moeten zijn, maar het voelt als een boei. De menopauze wordt beschreven als iets ongelooflijk negatiefs”, zegt ze in een video van Wellbeing of Women, een liefdadigheidsinstelling die zich inzet om de taboes rond menstruatie, de menopauze en zwangerschap te doorbreken.

De gravin vindt ook dat er meer moet worden gedaan om meisjes voor te lichten wat betreft menstruatie en de menopauze. “Er wordt wel verteld dat we maandstonden zullen krijgen, maar minder dat ze ook ooit eindigen”, klinkt het.

Zelf gaf ze het goede voorbeeld door te vertellen over haar eigen ervaring met de menopauze, en die was behoorlijk intens. De moeder van James, Viscount Severn (13) en lady Louise Windsor (17) was op slag heel vergeetachtig. “Midden in een presentatie wist ik plots niet meer waar ik het over had. De woorden gingen gewoon weg. Daar stond ik dan, te denken dat ik een redelijk intelligent persoon was en mezelf af te vragen was er zopas was gebeurd. Het is alsof iemand je hersens eruit heeft gehaald en je probeert om de stukjes op te rapen en door te gaan.”