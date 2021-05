Lierse K. blijft zich fel roeren op de transfermarkt. Met de komst van de 29-jarige Kenneth Schuermans weten de Pallieters nu ook een brok defensieve ervaring aan zich te binden voor volgend seizoen. De 1,94 meter lange centrale verdediger komt over van OH Leuven en ondertekende in Lier een contract voor één seizoen. Transfer nummer elf al intussen voor Lierse.