Leerlingen Europaschool koken gezond

In de lente houdt de Europaschool jaarlijks haar gezondheidsweken. Elk jaar kiezen de klassen een land waarover ze willen leren en gaan ze twee weken lang op zoek naar allerlei gezonde activiteiten en recepten. Dit jaar werd er weer veel aandacht besteed aan beweging en zorgden de turnleerkrachten voor een uitdagend parcours en spelletjes rond de school. Met GIGOS deden de leerlingen een bosspel in het groen rond Kolderbos.

De kleuters van team 2 hebben geleerd wat gezonde voeding betekent. Zij hebben allerlei gerechtjes gemaakt met fruit zoals lekkere fruitsalade en shakes. Er ging veel aandacht naar de inhoud van de brooddoos van de kleuters. Team 3 ging voor gezond en beweging. De quiz tijdens de zoektocht deed hen nadenken over voeding en bewegen met het hele lichaam.

Klas 1A werkte tijdens de gezondheidsweken rond ons land, België. Ze leerden alles over België en besloten samen om een heerlijk Belgisch gerechtje te presenteren: aardappelsla met ei op een bedje van witloof. De leerlingen van 2A werkten rond Frankrijk en fruit. Zij maakten een aardbeienmousse en frambozenmousse.

In het vierde leerjaar kozen de kinderen voor Duitsland. Zij leerden alles over het land en maakten 'Reibekuchen'. De leerlingen van het zesde leerjaar zorgden zelf voor hun ontbijt en gingen coronaproof op zoek naar een gezonde start in de Turkse winkel. Ook landen als Thailand en Amerika werden gekozen. De school verzamelde alle recepten en maakt er een boekje van zodat alle kinderen nog lang gezond kunnen eten uit elk werelddeel.