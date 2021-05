50 Maaslandse ondernemers op digitaal bedrijfsbezoek

Na een boeiende toelichting en een kijkje naar het uitgebreide machinepark mochten de deelnemers zich vestigen aan een digitaal toogmoment waar ze hun op voorhand bezorgde goodiebag met heerlijke wijn, verschillende bieren en lekkere hapjes konden nuttigen. Onderwerpen zoals digitalisering en omgaan met corona werden digitaal aan ‘den toog’ besproken. “Het bespreken van dergelijke onderwerpen dient voornamelijk als leermoment, want een netwerk betekent leren van elkaar”, aldus Inge Vandebosch van KBC.

“Het netwerken zal blijven bestaan, al is het via de digitale weg”, zegt Bart Lodewyckx, directeur van Unizo Limburg. “Ondernemers blijven met elkaar contact zoeken om zakelijk te kunnen groeien. We zijn blij dat ook de top-CEO’s van het land zoals Johan Thijs van KBC &en Danny Van Assche van Unizo speciaal de tijd nemen om de Maaslandse ondernemers toe te spreken. Op die manier tonen we vanuit beide organisaties aan dat we de ondernemers een warm hart toedragen. Maar de volgende keer zal het weer fysiek zijn.”