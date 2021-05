Kinderen maken film over ‘De Legende van Quadmechelen’

Onder de noemer Kids Café Make-A-Movie gingen enkele Hamse tieners aan de slag met video. Alles werd ingeblikt op één namiddag in en rond jeugdhuis De Stip. Resultaat was ‘De Legende van Quadmechelen’.

Het scenario werd samen met regisseur Johan De Cameraman in sneltempo in elkaar gebokst en liet de tieners vervolgens hun verborgen acteertalenten ontdekken. 'De Legende van Quaedmechelen' is alvast weer een pareltje. Moraal van het verhaal, in dit geval een ghost story: wees lief voor elkaar. Knap werk van de jonge cast: Anne-Sophie, Ilayda, Bo G, Lieze, Britt, Louise, Lien, Bo en Xanthe, allemaal leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar.

Foto's making off: www.jeugdraadham.be