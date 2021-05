Bubbelsportdag in basisschool Pallieter

In dit speciale schooljaar hebben ook de kinderen van basisschool Pallieter veel moeten missen door corona. Geen schoolreis, geen meerdaagse, geen kookwedstrijd, geen culturele uitstappen enzovoort. “Maar we hebben dit kunnen goedmaken”, klinkt het op de school. “Sporten en fit blijven, dragen we in onze school hoog in het vaandel. We lopen sowieso elke dag onze one mile, maar als kers op de taart mochten alle kinderen het beste van zichzelf geven in een leuk georganiseerde sportdag. Muurklimmen, dansen, go-carten, loopmuren, bewegingsspelen, jungletrack, boogschieten, volksspelen… Er was keuze te over. Samen sporten, geeft levenskracht, versterkt de groepsband en zorgt vooral voor een ontspannen geest en veel plezier. De Pallieters konden dit ervaren op deze schitterende bubbelsportdag waar ook de zon haar best heeft gedaan.”