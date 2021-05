PXL-studenten bespreken impact van corona op studenten in podcast

“Dat het voorbije jaar pittig was voor jongere, daar twijfelt niemand nog aan”, zegt audiodocente Eva Droogmans. “Afstandsonderwijs, amper nog fysiek contact met klasgenoten, een studentenleven dat quasi tot stilstand kwam. Je werd er niet vrolijk van. En toch moesten studenten niet te zeer rekenen op veel begrip van oudere generaties. ‘Ze hadden de oorlog eens moeten meemaken’, was een vaak gehoorde opmerking.”

Maar de impact op jongeren blijkt wel degelijk groot. Zo zegt psycholoog Dirk Vandeweghe dat jongeren een kwetsbare groep zijn. “Corona heeft de klassieke sociale banden verstoord en dat werkt zeker nefast bij jongeren. Zij zijn hun identiteit immers nog aan het uitzoeken. En onze identiteit wordt geconstrueerd in functie van onze sociale contacten. De ander wordt absoluut gemist.” Studentenbegeleider Sofie Leekens en Romanie Bijnens van de dienst studentenvoorzieningen van Hogeschool PXL beamen dat. “We proberen onze studenten de komende tijd veerkrachtiger te maken, want we hoorden het voorbije jaar vooral veel eenzaamheid.”

Online daten

Ook op relationeel vlak heeft corona het een en ander veranderd. Online daten werd nog populairder, maar fysiek afspreken kon een hele tijd niet meer. Laat staan een eerste voorzichtige kus uitwisselen of wat experimenteren tijdens een onenightstand. Pornhub, een drukbezochte pornowebsite, registreerde 29% meer vrouwelijke bezoekers uit ons land het voorbije jaar. Volgens seksuologe Manuela Heymans van groepspraktijk Blom in Heverlee is dat makkelijk te verklaren. “Je had als single weinig andere mogelijkheden dan seks te hebben met jezelf. Maar hopelijk leren we daar iets uit. Ervaar eens wat je zelf leuk vindt. Pas als je dat weet, kan je het uitleggen aan een partner”, aldus Heymans.

Toekomstperspectief

En wat met de toekomst van deze coronageneratie? Zullen studenten die dit jaar hun diploma behalen moeilijker aan een job geraken? Volgens futuroloog Tom Palmaerts van het Gentse marketingbureau Trendwolves zitten ze allemaal in hetzelfde schuitje, maar zullen de meest ondernemende studenten aan het langste eind trekken. “Wie weinig had aan zijn online stage, trekt best zijn stoute schoenen aan en stapt naar een bedrijf om daar vrijwillig stage te lopen na het afstuderen. Zeg gewoon: ik wil van jullie leren. De studenten die dat lef tonen, gaan grote sprongen maken.”

“Maar laten we niet vergeten: wie er ondanks het lastige coronajaar toch in slaagt een diploma te behalen, toont zich sowieso al veerkrachtig. Nu de arbeidsmarkt daarvan nog overtuigen”, besluit Eva Droogmans.