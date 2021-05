Leerlingen Don Bosco trainen spreekvaardigheid in eigen amfitheater

Houthalen-Helchteren

In de les Nederlands van 4IW in Don Bosco Helchteren staat leren argumenteren en debatteren op het programma. De toekomstige ingenieurs zullen hun nieuwe ideeën immers ook duidelijk moeten kunnen uitleggen. De ideale plek om deze vormen van spreekvaardigheid in te oefenen, is het amfitheater dat de houtafdeling van de school afgelopen schooljaar plaatste.