BrassBand Zuid-Limburg hervat repetities in openlucht

Na zeven maanden stilte kan je her en der terug muzikale klanken horen. Ook de Zuid-Limburgse brassband komt weer tot leven en hervat zijn repetities. Weliswaar in openlucht, zoals het voor het ogenblik voorgeschreven is.

BrassBand Zuid-Limburg is nog een jonge muziekmaatschappij. Enkele maanden na de opstart van dit muzikale project kwam de eerste lockdown al. Na een paar hoopgevende repetities vorige zomer, moesten in september alle instrumenten weer opgeborgen worden. Tot nu.

“Buitenrepetities zijn niet evident, vooral niet met de huidige weersomstandigheden, dus was het zoeken naar een geschikte locatie”, zegt Marc Soentjens, een van de initiatiefnemers van de BrassBand Zuid-Limburg. “Gelukkig konden we, dankzij Filip van onze stuurgroep, in een school in Hasselt terecht waar een overdekte speelplaats ons zou beschutten tegen weer en wind.”

Stortbui

Jan De Maeseneer, dirigent van de brassband, had na zo’n lange stilstand van instrumenten en muzikanten enkele broodnodige inspeeloefeningen voorzien, waarna de prachtige en unieke brassbandsound over de speelplaats galmde. “De muzikanten waren er echt op uit, dat voelde ik aan hun inzet”, vertelt hij. Zelfs een stortbui tijdens de repetitie kon hun enthousiasme niet temperen. “We zijn opnieuw gestart! Hopelijk is de derde keer de goede keer en zijn we nu definitief vertrokken voor een lange muzikale toekomst”, besluit Kenny, een van de muzikanten.

Wie deel wil uitmaken van deze jonge vereniging kan contact opnemen via mail bbzl@telenet.be