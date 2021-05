Soroptimist Genk verkoopt lunchboxen voor OverKop

Het goede doel waarvoor de vrouwelijke Soroptimist Genk dit jaar haar Primavera Lunch wilde organiseren, is OverKop, een organisatie die op een laagdrempelige wijze jongeren met psychische problemen probeert te helpen. Omdat een live lunch niet mogelijk was, gingen ze aankloppen bij Genkse tv-kok Peppe, die zorgde voor een coronaproof alternatief: lunchboxen die aan huis geleverd werden.

Zoals met alles wat men een eerste keer organiseert, was het afwachten of dit een even groot succes zou zijn als de jaarlijkse lunch in het verleden. En ja hoor: de leden van Soroptimist reden een hele zaterdag af en aan om de lunchboxen aan huis te leveren, zo groot was het succes. Het werd een mooie samenwerking tussen Soroptimist, Peppe’s en OverKop. Operatie geslaagd dus. Met de opbrengst kan OverKop een weekend organiseren voor haar jongeren. Zeker voor herhaling vatbaar, maar als je het aan de leden van Soroptimist vraagt, toch liever live, eens de coronaperiode voorbij is.