Leerlingen De Kameleon brengen geschiedenis tot leven tijdens fietstocht

Het is niet evident om in deze tijden nog schooluitstappen te organiseren, maar basisschool De Kameleon blijft niet bij de pakken zitten. Op 11 mei trokken de leerlingen op fietstocht door Sint-Lambrechts-Herk.

“Als we niet op zeeklassen mogen, doen we toch gewoon iets anders?” dachten de leerkrachten en zesdeklassers van basisschool De Kameleon. In maart organiseerden ze, samen met Jaak Poncelet en Dimitri Adons, een driedaagse in de Beemdgalm om nooit meer te vergeten. Ook toen het op de dag van de fietstocht regende, zochten ze een alternatief. Die dag werd ingevuld door andere leuke activiteiten en de fietstocht hadden ze nog tegoed.

Op dinsdag 11 mei was het dan zover. Hoewel de weergoden hen opnieuw niet zo goed gezind waren, kon de fietstocht dit keer toch doorgaan. Onder leiding van Jaak Poncelet fietsten de leerlingen heel Sint-Lambrechts-Herk door. Op zoek naar de mooiste plekjes waar de geschiedenis weer tot leven werd gebracht. Zo werd dit ‘saaie schooljaar’ toch weer even heel speciaal.