AZ Vezalius kleurt paars voor Wereld IBD-dag

Tongeren

Op woensdag 19 mei, Wereld IBD-dag, ging er in het AZ Vesalius in Tongeren extra aandacht naar mensen met chronische darmziektes. Om dit extra in de verf te zetten, droegen de medewerkers van de IBD-kliniek een paars mondmasker en deelden ze een filmpje op de schermen in het ziekenhuis en de sociale media dat meer informatie geeft over IBD. Het paarse lintje is immers het internationale symbool voor IBD-bewustwording.