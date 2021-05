Vrijdag rond 12.30 uur is in de Augustijnenstraat in Runkst een auto uitgebrand op de oprit van een woning. De vermoedelijke oorzaak was een technisch defect. Toen de brandweer Zuid-West Limburg ter plaatse kwam, stond de wagen al in lichterlaaie. Ook de garagepoort liep lichte schade op door de hitte. siol