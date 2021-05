Tweedejaars Sint-Martinusscholen trekken kleren binnenstebuiten

Jongeren en kleding: een gevoelig onderwerp. Enerzijds willen tieners uniek zijn, hun identiteit uitstralen, anderzijds willen ze aanvaard worden door leeftijdsgenoten en nemen ze gemeenschappelijke kenmerken over. Een boeiend lesonderwerp dus om het thema duurzaamheid het klaslokaal binnen te brengen.

Voordat die coole jeans, dat leuke jurkje of die mooie T-shirt in de winkelrekken hangen, hebben ze het vaak een wereldreis afgelegd. Dat konden de tweedejaars Maatschappij en welzijn in het project ‘#whomademyclothes aan den lijve ondervinden. Zij trokken hun kleding binnenstebuiten aan en analyseerden de etiketten. Voor het eerst stonden ze erbij stil dat hun T-shirt of sweater uit een Aziatische textielfabriek kwam.

Via een gesprek over de arbeidsomstandigheden leerden de leerlingen over de instorting van de textielfabriek Rana Plaza, een ramp van 2013 in Bangladesh met meer dan 1.000 slachtoffers. Dat je een label best niet uit je kleding verwijdert, bleek van belang toen de symbolen bestudeerd werden. Ze bevatten waardevolle informatie om letterlijk ‘schone’ kleren te krijgen.