Marten Van Riel, Valerie Barthelemy, Jelle Geens en Claire Michel: de Belgian Hammers mogen naar de Olympische Spelen in de nieuwe olympische discipline — © world triathlon

De Belgian Hammers zijn zeker van Tokio 2021. In de gemengde triatlon snelden Claire Michel, Jelle Geens, Valerie Barthelemy en Marten Van Riel – in die volgorde – naar goud op de olympische kwalificatiewedstrijd in Lissabon.