GO! Maxwell kleurt PAARS

Op 17, de Internationale dag tegen homo- en transfobie, kleurde GO! Maxwell volledig paars. Leerlingen en leerkrachten kwamen in het paars gekleed naar school om meer aandacht te vragen voor de rechten van de LGBT+-gemeenschap.

Op 17 mei was het ‘Internationale dag tegen homo- en transfobie’. Wereldwijd wordt er op deze dag aandacht gevraagd voor de sociale onwenselijkheid van LGBT+-haat. In samenwerking met de gemeente Maasmechelen vond er op Go! Maxwell een PAARSdag plaats. Het is een anti-pestcampagne, overgewaaid uit de Verenigde Staten na een reeks zelfmoorden onder gepeste holibi-jongeren. Zij ervaren immers nog steeds de onmacht en het gevoel dat ze niet mogen bestaan.

Regenboogvlag

De regenboogvlag is sinds de jaren 70 het symbool van de homobeweging. Het uithangen van deze vlag is dan ook een teken van steun en solidariteit aan alle jongeren die zich nu zorgen maken of ze wel hun coming out moeten doen of aan de LGBT-koppels die bang zijn om hun liefde voor elkaar te tonen op straat.

“Voor wie nog niet vertrouwd is met de term LGBT: lesbian, gay, bisexual, transgender/transsexual. LGBT-rechten zijn fundamentele rechten, maar geen enkel recht is ooit helemaal verworven en daarom moeten we er elke dag voor blijven vechten”, legt de school uit. “Daarom hangt de regenboogvlag uit in de hal van onze school en werd er aan alle leerlingen en leerkrachten gevraagd om iets paars te dragen op 17 mei. De kleur paars komt uit de regenboogvlag en symboliseert de moed die iedereen nodig heeft om op te komen voor zichzelf. En de paarse dag was een enorm succes.”