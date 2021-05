Kunstroute Kunstpiepen zoekt kunstenaars om te exposeren

De hele maand juli wordt in Tongeren de wandel- en fietskunstroute 'Kunstpiepen' georganiseerd. Op de route tonen Tongerse kunstenaars hun werken bij hun thuis in de voortuin, aan het raam of op de oprit.

De deelnemende kunstenaars zijn zowel professionele Tongerse kunstenaars als amateurkunstenaars, kunstgalerijen en creatieve jongeren. De organisatie is in handen van het Tongerse kunstenaarsduo Marijke Moermans en Marijke Cloes van MMArt. Kunstenaars die graag hun werk nog willen tonen op de route, kunnen zich inschrijven voor 6 juni via kunstpiepen@telenet.be met vermelding van je adres en kunstdiscipline(s). Deelnamekost is 3 euro.