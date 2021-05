Romelu Lukaku haalt opgelucht adem: miljoenenlening moet kampioen Inter financiële ademruimte geven

Internazionale kroonde zich begin mei voor het eerst sinds 2010 tot Italiaans kampioen, maar financieel gaat het de club van Romelu Lukaku minder voor de wind. Om de gevolgen van de coronacrisis de baas te kunnen, is Inter een lening van 275 miljoen euro aangegaan bij het Amerikaanse investeringsfonds Oaktree Capital.

Afgelopen seizoen leed Inter een verlies van 100 miljoen euro. De Chinese eigenaar Suning, die sinds 2016 bijna zeventig procent van de aandelen in handen heeft, zit ten gevolge van de pandemie zelf in vieze papieren. Eind februari trok de elektronicagigant zich terug uit Jiangsu FC, wat voor de Chinese kampioen het faillissement betekende.

Volgens de Italiaanse pers zal de Suning-groep de lening van Oaktree Capital de komende drie jaar moeten terugbetalen. De operatie heeft geen impact op het aandeelhouderschap. De rest van het belang van de club (31 procent) is in handen van LionRock Capital, een in Hongkong gevestigd fonds.