Hein Vanhaezebrouck rekent op paraatheid van Gent-spelers voor cruciaal duel: “Laatste kans om seizoen positief te eindigen!”

“Als je je morgen geen pijn kunt doen en niet helemaal tot het einde kunt gaan, dan stel ik me daar vragen bij”, kijkt Hein Vanhaezebrouck vooruit naar de allesbeslissende wedstrijd op bezoek bij KV Mechelen. “Als je niet klaar bent om - zeker in zo’n ultieme match – er vol voor te gaan, dan heb je een probleem. Bezoek van de voorzitter is altijd een extra stimulans maar ik denk niet dat hij nog langskomt. Onze opdracht is duidelijk. Maar het kan hoor, ik bepaal zijn agenda niet (lacht).”