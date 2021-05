Zaterdag fietsen langs producenten buurderij Herx

In het kader van de Week van de Korte Keten kan je zaterdag 22 mei in Herk-de-Stad en Nieuwerkerken deelnemen aan de fietstocht georganiseerd door Buurderij Herx. De tocht brengt je langs lokale producenten.

Tussen 14 en 16 uur ben je welkom voor een bezoek bij volgende producenten: PJ Fruit en Toms Brouwerij in Nieuwerkerken, imkerij Bee at den Hof en aspergehoeve Lavrijsen in Herk-de-Stad. De Week van de Korte Keten zet het belang van de rechtstreekse verkoop van producent aan consument in de kijker. Bij buurderij Herx bieden lokale producenten elke donderdag van 16.30 uur tot 18 uur hun producten aan op de speelplaats van basisschool Herx. LW