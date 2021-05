LIVE GIRO. Peloton steekt grens met Slovenië over voor enkele zware beklimmingen

In de korte etappe van zondag steekt het peloton de grens met Slovenië over voor een lus van circa 40 kilometer. De rit begint vlak tot aan de beklimming van de Monte San Michele. in Slovenië gaat het drie keer over de steile, 2 km lange Gornje Cerovo-klim (8,5% gemiddeld, 15% max): een opeenvolging van zware beklimmingen en dito afdalingen. In de laatste 5 km wordt er nog steeds geflirt met grens en wacht nog een stevige puist: de Piazza Europa, bijna 1 km met een maximum van 14%. Na een technische afdaling gaat het finaal terug naar Italië. De laatste vlakke kilometer gaat over stenen klinkers. Volg de wedstrijd van start tot finish live!