Steven Van Gucht: “De daling is het meest uitgesproken in Limburg”

De besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zijn gehalveerd sinds de piek van de derde golf. In de ziekenhuizen en ook bij de overlijdens plukken we de vruchten van de vaccins. De daling is het meest uitgesproken in Limburg. Maar we zijn nog niet uit de gevarenzone. Zo zien we enkele dagcijfers opnieuw stijgen. De kans dat de weekgemiddelde volgende week ook stijgen is reëel.

“Britse variant blijft dominant”

De Britse variant is de dominante in ons land met 89 procent van de besmettingen. De Zuid-Afrikaanse variant neemt af. “En dat is goed nieuws. Want die variant is het meest afwijkend van de vaccins. De Indische variant neemt toe maar blijft beperkt en de Braziliaanse blijft stabiel.”

“36 procent van de leerlingen in de middelbare school in Brussel heeft antistoffen”

In Brussel is het aantal leerlingen en leerkrachten met antistoffen veel hoger dan in Vlaanderen. 26 procent van de leerlingen in het Brusselse lagere onderwijs blijkt antistoffen te hebben tegen het virus. En maar liefst 36 procent van de leerlingen in het middelbare onderwijs in Brussel blijkt antistoffen te hebben. “Dat reflecteert ook de hogere besmettingsgraad in Brussel. Het is opnieuw een bevestiging dat de scholen de virusaanwezigheid in de algemene bevolking weerspiegelen.”