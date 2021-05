PODCAST. Evi praat met Maurane over “happily ever after”

Gelooft de jeugd van tegenwoordig nog in ware liefde?

“In goede en kwade dagen, tot de dood ons scheidt.” Dat was ooit het grote ideaal van de liefde. Maar anno 2021 halen veel koppels hun neus op voor een huwelijk, en is scheiden heel normaal. Verandert dat iets aan het liefdesideaal van onze jongeren? Evi praat erover met haar nichtje Maurane, 18 lentes jong. “Ik denk dat er later héél veel single vrouwen zullen zijn.”