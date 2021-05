Vlaams kampioenschap atletiek: Depuydt en Vervaet timmeren verder aan weg naar Tokio, andere toppers sturen hun kat

De deelnemerslijst van het Vlaams kampioenschap atletiek zondag in Lebbeke puilt niet meteen uit van de grote namen. Bijna alle toppers sturen hun kat naar het eerste corona-testevent in de Belgische sportsector.

Omdat de Vlaamse Atletiekliga toestemming kreeg om van het kampioenschap in Lebbeke een testevent te maken, mogen er 250 atleten en 500 toeschouwers aanwezig zijn. Bij de mannen is het uitkijken naar Belgian Tornado Alexander Doom, die voor de 200 meter opteert. De West-Vlaming maakt individueel geen kans op Tokio, maar wel met de 4x400 meter. In het speerwerpen probeert Timothy Herman in Lebbeke verder op te schuiven op de olympische ranking. Hij is 56e, terwijl de eerste 32 naar de Spelen mogen.

Bij de vrouwen schaven enkele Belgian Cheetahs aan hun vorm. Manon Depuydt loopt de 200 meter, een afstand waarop ze overigens virtueel geplaatst is voor Tokio. Ze staat 56e op de olympische ranking, terwijl de beste 56 naar de Spelen mogen. Imke Vervaet loopt zondag de 400 meter, Margo Van Puyvelde opteert voor de 400 meter horden. Oorspronkelijk zou ook het zestienjarige supertalent Merel Maes zondag aantreden in het hoogspringen, maar zij geeft forfait met een kleine blessure.

Alle aanwezigen worden zowel voor als na het kampioenschap getest om de verspreiding van het coronavirus tijdens een middelgroot evenement na te gaan.