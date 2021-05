Voor twee op de drie mensen tussen 21 en 35 jaar is een eigen woning een onbereikbare droom. Dat blijkt uit een onderzoek van Immotheker Finotheker. “De woningmarkt zit op slot voor jongeren”, waarschuwt het adviesbureau. De gemiddelde leeftijd waarop we onze eerste woning kopen, is gestegen naar 42 jaar.