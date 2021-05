OPROEP. Limburgse Geikes die zaterdag supporteren voor… Geike

LEES OOK. Hooverphonic krijgt ondankbare positie in finale Eurovisiesongfestival

Bij sommige mensen heb je genoeg aan hun voornaam om te weten over wie het gaat. De zangeres van Hooverphonic is er zo eentje. Haar ietwat bijzondere voornaam inspireert sinds de oprichting van de band in 1995 vele ouders bij de naamgeving aan een dochtertje. Sinds 2011 werden er in Vlaanderen 83 Geikes geboren, zo blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. Maar vlak na 2000, toen de band hoge toppen scheerde met onder meer Mad about you, werden er wellicht nog meer meisjes naar de populaire zangeres vernoemd.

