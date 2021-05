Washington bereikt play-offs NBA na winst tegen Indiana

Washington heeft zich donderdag gekwalificeerd voor de play-offs in de NBA. De Wizards versloegen in de laatste barragematch van de Eastern Conference Indiana met 142-115 en mogen nu uitkijken naar een duel tegen eerste reekshoofd Philadelphia.

Russell Westbrook (18 ptn, 15 ass, 8 rbs) en Bradley Beal (25 ptn) waren de sterkhouders bij Washington, dat zich voor het eerst sinds 2018 plaatste voor de play-offs. Toen was Toronto in de eerste ronde te sterk. De eerste wedstrijd tegen Philadelphia wordt zondag gespeeld.

Het laatste ticket voor de play-offs wordt vrijdag uitgedeeld in de Western Conference, waar Golden State en Memphis elkaar treffen in San Francisco. De winnaar wordt het achtste reekshoofd en neemt het op tegen Utah, de sterkste ploeg uit de reguliere competitie.

Inmiddels liggen zeven van de acht duels uit de eerste ronde vast. In de Eastern Conference zijn de affiches Philadelphia-Washington, Brooklyn-Boston, Milwaukee-Miami en New York-Atlanta. In de westelijke conference speelt Phoenix tegen titelverdediger LA Lakers, treft Denver Portland en nemen de LA Clippers het op tegen Dallas.