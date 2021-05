100 studenten nemen deel aan online sessie over toekomst

Veel studenten kampen met kleine en grote vragen over het leven na hun studies. Afgelopen jaar waren er voor jongeren weinig kansen om hier samen over te praten. Vrijzinnig Limburg en Hogeschool PXL organiseerden daarom een online livesessie met drie specialisten. Initiatiefnemers Jana Peeters van Vrijzinnig Limburg en Anneleen Huismans van PXL blikken tevreden terug op deze eerste sessie met meer dan 100 studenten.

Wat doe je met je eerste loon? Ga je een woning kopen of huren? En hoeveel mag dat kosten? Ga ik kunnen sparen met een minimumloon? Kortom: wat mag je verwachten van het échte leven? De onderstaande specialisten gaven praktische handvaten aan de deelnemers.

Goeroe van het Geld, Paul D’Hoore, kwam als eerste aan de beurt. Als Belgiës bekendste financieel journalist weet hij alles over sparen en beleggen. Daarna kwam niemand minder dan Sven Damen haarfijn uitleggen hoe het nu zit met huren en kopen. Professor Damen heeft zich gespecialiseerd in dit thema en kon dus perfect vertellen wanneer het verstandig is om een woning te kopen en hoeveel dat nu eigenlijk echt kost.

Als afsluiter ontdekten de studenten met Carl Geubbelmans dit nieuwe hoofdstuk in hun leven. Wat betekent het voor jou om op je eigen benen te staan en welke vaardigheden heb je hiervoor nodig? Heb je dit gemist? Via onderstaande link kan je de uitzending herbekijken.