Met de Italiaan Andrea Vendrame (AG2R-Citroën) was in de Giro weer een vroege vluchter aan het feest. Remco Evenepoel bolde ruim tien minuten later in het gezelschap van de andere klassementsrenners over de streep. Patrick Lefevere, zijn manager bij Deceuninck-Quick-Step, predikt rust na zijn tijdverlies tijdens de gravelrit van woensdag.