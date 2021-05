Lommel

De Hasseltse politieagent Jurn Swerts (43) zamelde 3.375 euro in voor Lommelaar Kevin Janssen (29), de jongeman met een verstandelijke beperking die in april in elkaar werd geslagen toen hij zwerfvuil aan het opruimen was. “Het geld zal van pas komen om medische en juridische kosten te betalen”, reageert mama Paula dankbaar.