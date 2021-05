Een doelpunt, in minuut 13. Hans Vanaken zette Club Brugge op weg naar de titel, de zeventiende in hun bestaan en reeds de vierde in zes jaar voor de Limburger. De tegentreffer leek een domper te worden, maar vlak na rust zette de tweevoudig Gouden Schoen de kers op de taart met een tweede treffer.