Jürgen Conings nog altijd spoorloos: dit gebeurde er op de derde dag van de klopjacht

Ook donderdag is de voortvluchtige militair Jürgen Conings niet gevonden. Er zijn nochtans genoeg middelen ingezet: zo’n 400 politiemensen en militairen. Zelfs buitenlandse speciale eenheden helpen nu mee met de speurtocht. Dit onthouden we van de derde dag van de grote sweeping.

Geen boobytrap

Federaal procureur Wenke Rogge kondigde donderdagochtend een grote sweeping aan in Nationaal Park Hoge Kempen. In totaal zo’n 400 politiemensen en militairen namen er aan deel. De schoten die woensdag in de vooravond werden gehoord, zei de procureur, waren zeker niet afkomstig van de politie of militairen. Die hebben nog geen schot gelost tijdens de zoektocht. Mogelijk ging het om jagers. Rogge ontkende verder dat er een boobytrap werd gevonden in de achtergelaten Audi Q5 van de verdachte, zoals sommige media schreven. Meer informatie kwam er niet, in het belang van het onderzoek.

Conings in Herent gesignaleerd

Terwijl de zoektocht volop aan de gang was, werd er donderdagmiddag plots veel politie opgemerkt in Herent, buurgemeente van Leuven. Conings zou daar gezien zijn. Vlakbij heeft Marc Van Ranst een loft. Een tijdlang cirkelde er een politiehelikopter boven de omgeving. Maar het bleek om loos alarm te gaan.

Hulp uit Nederland, Duitsland en Luxemburg

Een indrukwekkende colonne politievoertuigen van de Nederlandse, Luxemburgse en Duitse speciale eenheden arriveerde donderdagmiddag in Limburg. Ze kwamen de Belgische collega’s helpen in hun zoektocht naar de als erg gevaarlijk beschouwde militair.

© BELGA

Minister belooft strengere aanpak

Terwijl er volop werd beloofde Defensieminister Ludivine Dedonder (PS) in Kamer harde acties tegen extreemrechtse militairen in het leger. Volgens de veiligheidsdiensten zijn het er een dertigtal. “Er is geen plaats meer voor extremisten en fascisten”. De minister kondigde aan dat ze een toegangsverbod riskeren, een schorsing, of zelfs ontslag.

Gebied van 20 kilometer omtrek

De verschillende politiediensten en legereenheden waren donderdagavond nog altijd bezig met het doorzoeken van een gebied van maar liefst 20 kilometer omtrek. Dat maakte directeur-coördinator (DirCo) Robin Minten van de federale politie Limburg bekend. Het Nationaal Park Hoge Kempen blijft afgesloten voor het publiek. Ook verschillende wegen en zelfs een deel van de E314-snelweg is afgesloten.

Of het zeker is dat Jürgen Conings nog in het Nationaal Park aanwezig is, weten de ordediensten op dit moment nog altijd niet.

Op het opsporingsbericht kwam amper reactie.

© REUTERS

Kampeerspullen gevonden

Tijdens de sweeping vonden speciale eenheden van de politie in de vooravond een achtergelaten camouflageshelter en een poncho. Verder een kruk en een glazen bokaal. Of het spullen zijn van Conings staat nog niet vast.

Licence to kill

Conings wordt als extreem gevaarlijk beschouwd. Wanneer speciale eenheden of militairen in een vuurgevecht zouden verwikkeld raken met de voortvluchtige man, mogen ze hem uitschakelen. Toch is het in de eerste plaats te bedoeling om hem levend te vatten. Een vriend van Conings deed gisteren een oproep. Hij richtte zich tot de militair en zei hem dat hij aan zijn gezin moest denken en zich aangeven bij de politie.

