Club Brugge volgt zichzelf op als Belgisch landskampioen. Blauw-zwart voelde tijdens de Champions’ play-offs de hete adem van een ontketend KRC Genk in de nek, maar trok de landstitel uiteindelijk toch over de streep. “De inhaalrace van KRC Genk was indrukwekkend, maar Club Brugge is de verdiende kampioen”, zegt onze chef sport Kristof Liberloo.