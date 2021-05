Marino Hauben, een goede vriend en collega-militair van de voortvluchtige Jürgen Conings, roept zijn makker via TV Limburg op om zich over te geven. De twee kennen elkaar goed en zaten jarenlang in dezelfde legereenheid in Leopoldsburg. Volgens de Wellenaar is zijn vriend onherkenbaar. Hij kent Jürgen Conings zo niet en keurt zijn handelen af, al vraagt hij tegelijkertijd wel aan de bevolking om de man uit Dilsen-Stokkem niet te veroordelen.