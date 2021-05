David Beckham in zijn tijd bij Manchester United — © REUTERS

David Beckham en Steven Gerrard zijn beide opgenomen in de Premier League Hall of Fame. Dat maakte de Premier League vandaag bekend. Fans konden tot 9 mei stemmen uit een lijst van 23 spelers. Alan Shearer en Thierry Henry waren de eerste leden van de Hall of Fame. Daarna volgden Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard en Dennis Bergkamp.