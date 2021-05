Blij met “perfecte huis”, maar toch zetten ‘Blind gekocht’-deelnemers hun nieuwe huis te koop

Na flink zwoegen is het vastgoedmakelaar Béa Vandendael en interieurarchitecte Kelly Claessens toch gelukt. In het Play4-programma ‘Blind gekocht’ hebben ze woensdagavond een woning gevonden voor Cherifa (40), Rachid (43) en hun vier kinderen. En die zijn helemaal in de wolken met hun nieuwe “perfecte” huis. Toch staat het intussen weer te koop. Een primeur in drie seizoenen van het programma.