Motorrijder die op een wiel over Noordlaan raast aan de kant gezet

Genk/Houthalen-Helchteren

Op de Noordlaan in Genk is woensdag een motorrijder aan de kant gezet die op een wiel over de baan raasde. Zijn motorfiets was niet verzekerd, niet ingeschreven en de bestuurder droeg geen aangepast schoeisel. De motorfiets werd getakeld en de nummerplaat in beslag genomen omdat die niet bij de motorfiets hoorde. De bestuurder kreeg ook nog boete voor onverantwoord rijgedrag.

De controle kaderde in een actie overlast en verkeer van de politie CARMA in de gemeenten Genk en Houthalen-Helchteren. Op zes locaties in Genk en Houthalen-Helchteren werden in totaal 32 personen en 13 voertuigen gecontroleerd.

De politie stelde een tiental processen-verbaal op voor onder andere keuring, rijbewijs, technische eisen, rijden zonder gordel en/of helm en een opgedreven bromfiets. mm