Europees akkoord over coronacertificaat maakt reizen binnen EU mogelijk

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben donderdag een akkoord bereikt over de introductie van een coronacertificaat. Dat betekent dat we deze zomer kunnen reizen, ook wie nog niet volledig gevaccineerd is.

Het certificaat moet coronaveilig reizen binnen de Europese Unie deze zomer mogelijk maken. Wie gevaccineerd is tegen het coronavirus of beschikt over een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur of een sneltest niet ouder dan 24 uur, zal zo’n certificaat kunnen krijgen. Het document - via een digitale QR-code of op papier - is ook bedoeld voor wie de voorbije zes maanden positief getest heeft op het coronavirus en zo natuurlijke immuniteit heeft opgebouwd.

Testen zal gratis zijn. Het Europees Parlement maakt er in eerste instantie 100 miljoen euro voor vrij.